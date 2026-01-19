Названы регионы России с самым низким уровнем преступности в 2025 году

Самый низкий уровень преступности в России по итогам 2025 года зафиксирован в Чеченской Республике и Ингушетии, а наиболее высокий — в Карелии и Забайкальском крае. Такие данные следуют из исследования, проведенного экспертами РИА Новости на основе статистики МВД и Росстата.

По информации правоохранительных органов, в 2025 году в стране было зарегистрировано 1 771 174 преступления, что на 7,3% меньше показателя предыдущего года. Снижение общего числа правонарушений отмечено в 80 субъектах РФ, при этом в 66 регионах уменьшилось и количество тяжких и особо тяжких преступлений.

Рейтинг составлялся исходя из числа зарегистрированных преступлений на 10 тысяч жителей. Лидером с большим отрывом стала Чечня, где этот показатель составил всего 16 случаев при среднем по стране уровне в 121. На втором и третьем местах расположились Ингушетия и Дагестан с показателями 37 и 42 преступления соответственно. В целом уровень ниже общероссийского был зафиксирован в 39 регионах.

Наиболее сложная криминогенная ситуация отмечена в Карелии — 183 преступления на 10 тысяч жителей. В число аутсайдеров также вошли Забайкальский край и Республика Алтай, однако во всех трех регионах по итогам года зафиксировано снижение показателей.

По количеству тяжких и особо тяжких преступлений первое место вновь заняла Чечня — всего пять случаев на 10 тысяч жителей, что в восемь раз ниже среднего по России. В целом по стране таких преступлений было зарегистрировано 627,9 тысячи, что на 1,7% больше, чем годом ранее.

Исследование выявило и закономерность: в регионах с более высокой приверженностью населения здоровому образу жизни уровень преступности, как правило, ниже.

Наибольшее снижение криминальной активности за год показали Мордовия, Пензенская область и Ненецкий автономный округ. Рост преступности был зафиксирован лишь в пяти субъектах — Ярославской и Тюменской областях, Ингушетии, Туве и Якутии.

