За два часа силы ПВО нейтрализовали 29 украинских дронов над российскими регионами
Фото: [istockphoto.com/Aleksandr Rybalko]
Воздушное пространство над несколькими регионами России было надежно защищено в ходе отражения масштабной атаки беспилотников.
По данным Министерства обороны Российской Федерации, расчетами противовоздушной обороны в течение двух часов был осуществлен перехват и ликвидация 29 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Попытки ВСУ осуществить атаку с воздуха были пресечены, угрозы для гражданских объектов и населения не возникло.
Напомним, что в ночь на 17 октября российская ПВО уничтожила 61 украинский беспилотник.
Ранее сообщалось о том, что над Крымом утром 13 октября было сбито 16 беспилотников за один час.