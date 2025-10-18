За два часа силы ПВО нейтрализовали 29 украинских дронов над российскими регионами

Воздушное пространство над несколькими регионами России было надежно защищено в ходе отражения масштабной атаки беспилотников.

По данным Министерства обороны Российской Федерации, расчетами противовоздушной обороны в течение двух часов был осуществлен перехват и ликвидация 29 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Попытки ВСУ осуществить атаку с воздуха были пресечены, угрозы для гражданских объектов и населения не возникло.

Напомним, что в ночь на 17 октября российская ПВО уничтожила 61 украинский беспилотник.

Ранее сообщалось о том, что над Крымом утром 13 октября было сбито 16 беспилотников за один час.