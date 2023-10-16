За неделю подмосковные росгвардейцы обеспечили безопасность более 230 мероприятий

На прошлой неделе экипажи подмосковной Росгвардии совершили около трех тысяч выездов по сигналу тревожной кнопки с охраняемых объектов и не допустили краж.

По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано около 600 граждан. Продолжаются регулярные проверки владельцев оружия. Из незаконного оборота изъято около 200 единиц и составлено 213 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия.

Подразделениями Росгыардии обеспечена безопасность более 230 мероприятий, выполнено более 30 задач по силовому сопровождению оперативных мероприятий.