В городе Грозный при нейтрализации дрона над зданиями казарм спецполка полиции МВД Чечни легкие ранения получили четверо военнослужащих, находившихся на дежурстве, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Это уже третий случай атаки украинских дронов на территорию Чечни. По словам Кадырова, дежурный персонал в то время находился в помещениях, защищенных от подобных угроз.

Кадыров уточнил, что инцидент случился 12 декабря в 00:55 по московскому времени. По его словам, взорвавшийся дрон повредил крышу и разбил стекла.

Обломки дрона вызвали небольшое возгорание на земле, которое быстро ликвидировали. Как утверждает глава Чечни, здание не понесло существенных повреждений.

Он подчеркнул, что такие действия только усиливают «уверенность в победе и стремление скорее уничтожить врага». Также он сообщил, что резерв из 84 тыс. добровольцев и бойцов чеченских подразделений готов выступить на фронт по первому приказу.

«Мы это так не оставим! И только за этих четырех раненых мы положим 400 укронатовцев», — пообещал Рамзан Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что украинским военным осталось сражаться лишь до конца года, а затем все перейдет под контроль российских сил.