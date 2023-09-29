За ночь ПВО сбила 11 беспилотников над российскими регионами

Ночью средствами ПВО уничтожены 11 беспилотников ВСУ, которые готовились совершить террористические атаки в России, сообщили в Министерстве обороны.

Попытка атаки производилась дронами самолетного типа. Десять аппаратов было сбито над Курской областью, еще один над Калужской.

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что в Беловском районе области беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию. Пожарные тушат загоревшийся трансформатор. В результате этого удара без электричества пять населенных пунктов и больница.

Специалисты начнут ремонтные работы, как только будут ликвидированы последствия пожара.