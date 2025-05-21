За ночь силы ПВО уничтожили 127 украинских беспилотников над территорией РФ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 127 украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.

Так, отмечается, что над Брянской областью были ликвидированы 41 БПЛА, над Орловской — 37, над Курской — 31. Шесть вражеских дронов сбили над Московским регионом, пять — над Владимирской областью и три — над Рязанской.

Также по одному беспилотнику силы ПВО уничтожили над Белгородской, Тульской и Калужской областями, а также над акваторией Черного моря.

Атаки БПЛА по российской территории является одной из террористических тактик киевского режима, направленных на запугивание мирных жителей РФ. ВСУ регулярно предпринимают попытки ударять по различным объектам в регионах России.

Силы ПВО регулярно уничтожают над российской территорией вражеские БПЛА. Чаще всего под удар подпадают Белгородская, Брянская и Курская области, где бессрочно установлен «желтый» уровень террористической опасности.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за удара беспилотников в регионе пострадали две женщины.