Из-за удара ВСУ в Белгородской области ранены жве женщины

Две мирные жительницы Белгородской области пострадали в результате очередной атаки ВСУ во вторник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство в хуторе Церковный на территорию сельхозпредприятия, в результате чего пострадали две женщины.

Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии – ее с открытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями головы и конечностей бойцы самообороны доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу. Сейчас врачи пытаются спасти ей жизнь.

Еще одна пострадавшая получила множественные осколочные ранения – ее также доставили в больницу и, как только ей там окажут первую помощь, транспортируют в Белгород.

Ранее стало известно, что восемь украинских дронов уничтожены над Брянской областью за ночь.