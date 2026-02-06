За ночь силы ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников в четырех регионах России
Минобороны: силы ПВО за ночь ликвидировали 38 украинских беспилотников над РФ
В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
По информации Министерства обороны РФ, всего было перехвачено и уничтожено 38 украинских беспилотников самолетного типа.
Большинство воздушных целей было нейтрализовано над территорией Брянской области — 26 единиц. Над Белгородской областью уничтожено 10 БПЛА. Еще по одному беспилотнику сбито над территорией Липецкой области и над акваторией Черного моря.
Работа систем ПВО позволила предотвратить повреждения инфраструктуры на земле. Все воздушные цели были ликвидированы своевременно.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, почему операторы дронов — это профессия будущего в России.