Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал о масштабной военной атаке со стороны ВС РФ. По его словам, российская армия за прошедшую ночь ударила по украинской территории 440 беспилотниками и 32 ракетами.

Зеленский уточнил, что атакам подверглись сразу несколько регионов Украины, среди которых оказались Киев, Одесса, Житомирская, Черниговская, Кировоградская и Николаевские области.

«Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза. Контактируем со всеми партнерами на всех возможных уровнях, чтобы был надлежащий ответ», — написал Зеленский.

Глава киевского режима заявил, что Москва продолжает попытки дестабилизировать ситуацию на Украине, а также намеревается продолжать конфликт.

Накануне факт атаки по украинской территории подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он отмечал, что ВС РФ задействовали несколько сотен БПЛА и десятки ракет.

Министерство обороны РФ также сообщило о серии ночных атак, которые российские военнослужащие совершили прошедшей ночью. По данным оборонного ведомства, ВС России нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Отмечалось, что все цели были уничтожены.

Ранее портал InfoBRICS сообщил, что конфликт Ирана и Израиля заставит главу киевского режима Владимира Зеленского честно вести переговоры с Россией.