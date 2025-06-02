В Ярославской области продолжат отключать интернет из-за угрозы БПЛА

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области сообщили о том, что в регионе будет сохраняться ограничение работы мобильного интернета. Об этом в понедельник пишет РИА Новости.

Такое ограничение работы мобильного интернета, уточнили в министерстве, связано с тем, что сохраняется опасность возможных провокаций с использованием беспилотников – но на данный момент угрозы атаки БПЛА в регионе нет.

Власти Ярославской области просят граждан с пониманием относиться к данной ситуации и временным неудобствам, ведь безопасность жителей и сохранность стратегической инфраструктуры региона — в приоритете.

Напомним, ранее эксперты уже заявляли о том, что атаки на Иркутскую область могут повториться и Украина продолжит наносить удары.