За первые три месяца года в Подмосковье в обороте стало меньше подделок крупных номиналов

По информации Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу в первом квартале 2024 года в банковской системе Московского региона количество денежных знаков Банка России с признаками подделки сократилось на 18% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщает Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Московской области.

Примечательно, что в столице и Подмосковье за первые три месяца текущего года обнаружены 32 пятитысячные банкноты с признаками подделки и по одной купюре номиналом 2000 и 1000 рублей.

При этом среди подделок иностранных государств традиционно лидирует доллар США. В январе — марте 2024 года всего 4 такие банкноты найдены в Подмосковье.