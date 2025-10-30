За убийство 11-летней: житель Нижнего Тагила получил пожизненный срок

Свердловский областной суд назначил пожизненное заключение жителю Нижнего Тагила за убийство 11-летней девочки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от региональной прокуратуры.

11-летний ребенок пропал в Нижнем Тагиле в конце августа 2024 года. На протяжении четырех дней ее разыскивали больше сотни полицейских и волонтеров. В итоге тело девочки было найдено в подвале общежития. Школьница была изнасилована, а затем убита. По версии следствия, в этом виновен 40-летний жилец этого общежития Владимир Александров.

Правоохранители считают, что менее чем за месяц до этого преступления мужчина совершил другое изнасилование, тогда он запер 20-летнюю девушку у себя в комнате и не выпускал ее и вдобавок надругался над ней. Гособвинение просило суд по совокупности преступлений назначить обвиняемому пожизненное заключение.

«Суд назначил Владимиру Александрову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — указали журналистам.

Помимо этого подсудимого обязали выплатить 8 млн руб. потерпевшему по гражданскому иску.

