За последние два часа дежурные средства ПВО сбили 29 дрона ВСУ над Россией

В период с 22:00 4 июня до 00:00 5 июня силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов, как сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своих социальных сетях.

Министерство обороны России сообщило, что над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями были зафиксированы полёты 15, 11 и 3 беспилотный летательных объектов соответственно.

Сведения о пострадавших и разрушениях на земле уточняются.