За последние два часа дежурные средства ПВО сбили 29 дрона ВСУ над Россией
Минобороны: за последние два часа ВСУ запустила по России 29 дрона
Фото: [freepik.com]
В период с 22:00 4 июня до 00:00 5 июня силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов, как сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своих социальных сетях.
Министерство обороны России сообщило, что над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями были зафиксированы полёты 15, 11 и 3 беспилотный летательных объектов соответственно.
Сведения о пострадавших и разрушениях на земле уточняются.