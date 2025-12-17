За превышение полномочий: высокопоставленного чиновника из краевого правительства задержали в Красноярске

В Красноярске был задержан силовиками Сергей Ветров, начальник управления капитального строительства Красноярского края. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от представителя правоохранительных органов. Судя по ней задержание прошло во вторник, 16 декабря.

«Подозревается в превышении должностных полномочий», — указали журналистам.

Превышение полномочий связано со строительством в крае многоквартирного дома, который предназначен для детей-сирот. В ближайшее время суду предстоит вынести решение по поводу Ветрова и назначить ему меру пресечения на время проведения следственных действий.

