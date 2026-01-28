За шею схватила и угрожала: как побег из дома девочки привел к реальному сроку для ее матери

В Бурятии вынесен суровый приговор матери, которая в течение нескольких месяцев издевалась над собственной дочерью. Как сообщает Следственное управление СК РФ по республике, преступления происходили в селе Поселье с января по август 2025 года.

По данным следствия, жительница Бурятии систематически применяла к ребенку физическое и психологическое насилие. Она жестоко избивала и унижала девочку за малейшие проступки. В один из дней ситуация обострилась до прямой угрозы жизни — женщина схватила дочь за шею. Именно этот эпизод стал последней каплей для школьницы.Испугавшись за свою жизнь, девочка совершила отчаянный поступок — сбежала из дома. Убежище она нашла у своей бабушки, которая, узнав правду, немедленно обратилась в правоохранительные органы. По факту истязания несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело.

Суд, рассмотрев все материалы, признал женщину виновной. Ей назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Этот вердикт стал следствием мужественного поступка ребенка и бдительности его близких.