В МО России отчитались о достижениях российской армии за прошедший понедельник. Подробности военное ведомство опубликовало в своем канале 20 июня.

Российская армия продолжает уничтожать боеприпасы противника на всех направлениях, в том числе в Харьковской и Херсонской областях, а также городе Северск, что в ДНР.

Также за отчетный день российским военным удалось перехватить семь РСЗО HIMARS, а еще уничтожить 13 украинских БПЛА, которые были обнаружены в разных населенных пунктах ДНР и ЛНР, а также в Запорожской области.