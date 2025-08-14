За три часа ПВО сбила 13 украинских дронов

В четверг 17:00 до 20:00 дежурные силы ПВО перехватили и ликвидировали 13 дронов ВСУ самолетного типа.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Восемь беспилотников было сбито над территорией Белгородской области, четыре устройства - над территорией Ростовской области и один дрон - над территорией Калмыкии.

Ранее сообщалось о том, что за 13 по 14 августа ПВО сбила 268 беспилотников и четыре авиабомбы.