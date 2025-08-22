Зачем марокканцы шли пешком через Курганскую область? История провала нелегального рейда

В Курганской области пограничниками были задержаны двое граждан Марокко, пытавшихся незаконно проникнуть на территорию России в поисках работы. Как сообщает информагентство URA.RU, инцидент произошел ночью.

Вместо того чтобы следовать прямым авиарейсом, иностранцы выбрали окольный путь: они прибыли через Казахстан, а 10 июня предприняли попытку пешего перехода границы вблизи одного из населенных пунктов региона. Нарушители преодолели заграждение из колючей проволоки, однако вскоре были обнаружены и остановлены нарядом пограничной службы.

По решению суда оба нелегальных мигранта были приговорены к году лишения свободы каждый с отбыванием наказания в колонии-поселении.

