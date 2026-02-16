Задеражанный россиянин умер в отделе полиции при невыясненных обстоятельствах
СК расследует обстоятельства смерти задержанного в отделе полиции Новошахтинска
Фото: [Мужчина в наручниках/Медиасток.рф]
Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти задержанного в отделе полиции в Новошахтинске. О трагическом инциденте сообщила Lenta.ru, сославшись на информацию СУСК по Ростовской области.
Согласно сведениям ведомства, перед трагическим финалом состояние задержанного стремительно ухудшилось. Вызванные на место специалисты скорой помощи спасти его не смогли.
В официальном релизе подчеркивается: несмотря на реанимационные действия, мужчина скончался. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 5 ст. 286 УК РФ). Следственная группа выясняет детали инцидента, работа над делом продолжается.
