Задеражанный россиянин умер в отделе полиции при невыясненных обстоятельствах

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти задержанного в отделе полиции в Новошахтинске. О трагическом инциденте сообщила Lenta.ru , сославшись на информацию СУСК по Ростовской области.

Согласно сведениям ведомства, перед трагическим финалом состояние задержанного стремительно ухудшилось. Вызванные на место специалисты скорой помощи спасти его не смогли.

В официальном релизе подчеркивается: несмотря на реанимационные действия, мужчина скончался. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 5 ст. 286 УК РФ). Следственная группа выясняет детали инцидента, работа над делом продолжается.

Ранее по данным Baza сообщалось, что 16 февраля при загадочных обстоятельствах погибла семейная пара из ЖК «Саларьево парк» в Москве. Детали этого комарного инцидента выясняют правоохранители.