Трое детей остались сиротами: в Новой Москве при загадочных обстоятельствах погибла семейная пара

В Новой Москве выясняют обстоятельства страшной трагедии, произошедшей в жилом комплексе «Саларьево парк». Во второй половине дня под окнами одной из многоэтажек были обнаружены тела семейной пары. От этом сообщает телеграм-канал BAZA.

От полученных травм мужчина и женщина скончались на месте до приезда бригады скорой помощи. У погибших остались трое несовершеннолетних детей, которые в один миг лишились обоих родителей. На месте происшествия развернут оперативный штаб, работают следователи и криминалисты. Территория вокруг дома оцеплена, правоохранители проводят поквартирный обход и изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить детальную хронику событий.

По предварительной информации, семья считалась благополучной. Соседи отзываются о погибших исключительно положительно, характеризуя их как дружелюбных и общительных людей. Известно, что глава семейства успешно занимался собственным бизнесом. Следственному комитету предстоит выяснить, что именно стало причиной падения — несчастный случай, бытовой конфликт или иные обстоятельства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Органы опеки уже уведомлены о ситуации, детям будет оказана необходимая психологическая помощь, решается вопрос об их дальнейшем жизнеустройстве.

