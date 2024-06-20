Задержали по горячим следам: подозреваемого в краже мотоцикла арестовали в Ленинском округе

Сотрудники уголовного розыска Булатниковского отделения полиции УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали тридцатидевятилетнего местного жителя, подозреваемого в краже мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По оперативным данным, в дневное время злоумышленник увидел на одной из улиц в поселке Дрожжино припаркованный мотоцикл иностранного производства и решил его похитить. Однако не смог его завести и откатил во двор своего дома. Сумма ущерба составила более двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Полицейские смогли установить маршрут передвижения похищенного транспортного средства и личность подозреваемого в совершении противоправного деяния. Поэтому он был оперативно задержан по месту жительства.

Также оперативные сотрудники обнаружили похищенный мотоцикл. При этом правонарушитель успел срезать номер с двигателя и сломать замок зажигания. К счастью, транспортное средство было возращено владельцу. В отношении задержанного следователем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.