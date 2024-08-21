Задержан администратор подмосковного тира, где подросток случайно убил своего отца

В подмосковном Реутове задержали администратора тира, где подросток случайно выстрелил в своего отца из самозарядной нарезной винтовки, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Администратор стрелкового заведения подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По версии следствия, фигурант грубо нарушил трудовой договор, пустив в тир несовершеннолетнего юношу. Кроме того, мужчина покинул комнату, где производилась стрельба, хотя должен был осуществлять контроль за соблюдением правил безопасности.

Подросток воспользовался отсутствием администратора на рабочем месте, взял винтовку, занял огневой рубеж и произвел выстрел, но случайно попал в отца. Мужчина скончался на месте.