Задержан бывший первый зампред правительства Подмосковья

Задержан бывший первый зампред правительства Подмосковья Бронштейн

Безопасность
медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

В Подмосковье задержали бывшего первого заместителя председателя регионального правительства, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Также задержаны ректор «Корпоративного университета развития образования» и гендиректор коммерческой организации. Их подозревают в коррупции.

По данным следствия, преступления произошло в июне этого года. Чиновник подмосковного правительства получил взятку в размере двадцати пяти миллионов рублей от гендиректора фирмы, посредником выступил ректор вуза. Денежные средства были «вознаграждением» за беспрепятственное участие в конкурсе на закупку интерактивных панелей в общеобразовательные организации региона.

В настоящее время по делу проводятся обыски, допросы и осмотры. В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения.

Актуально
Подмосковье