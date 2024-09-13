Задержан бывший первый зампред правительства Подмосковья

Также задержаны ректор «Корпоративного университета развития образования» и гендиректор коммерческой организации. Их подозревают в коррупции.

По данным следствия, преступления произошло в июне этого года. Чиновник подмосковного правительства получил взятку в размере двадцати пяти миллионов рублей от гендиректора фирмы, посредником выступил ректор вуза. Денежные средства были «вознаграждением» за беспрепятственное участие в конкурсе на закупку интерактивных панелей в общеобразовательные организации региона.

В настоящее время по делу проводятся обыски, допросы и осмотры. В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения.