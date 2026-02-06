Задержан ключевой посредник: арестован бизнесмен, связывавший врача из морга и покупателей органов

В Санкт-Петербурге суд санкционировал арест бизнесмена, который, по версии следствия, организовал масштабный незаконный оборот биоматериалов из больничного морга. Фигурант, Станислав Маслов, будет находиться под стражей.

Схема «больничного» бизнеса

Маслов, являющийся участником компании «Анабиос», обвиняется в даче взятки и превышении должностных полномочий (статьи 33, 286, 291 УК РФ). Как установили оперативники, он вступил в преступный сговор с заведующим патолого-анатомическим отделением Александровской больницы Андреем Кавецким.

Бизнесмен, зная о должности и возможностях медработника, уговорил его за вознаграждение предоставлять части тел умерших. Сумма каждой взятки составляла не менее 500 тысяч рублей. Полученные таким образом органы и ткани, как полагает следствие, в дальнейшем реализовывались заинтересованным лицам.

Контекст дела

Это арест стал частью продолжающегося расследования громкого дела о торговле человеческими органами. Ранее вскрылись детали, что поставляемые биоматериалы могли использоваться, в том числе, в качестве учебных пособий на курсах танатопрактики, а также в косметологии и медицине. Расследование продолжается, ожидаются новые процессуальные решения в отношении других фигурантов.