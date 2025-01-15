Задержан мужчина, убивший четырех девушек в Подмосковье в 2002 году

В Подмосковье раскрыли серию убийств девушек, которые были совершены 22 года назад. Подозреваемый задержан, передает ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, в 2002 году уроженец Новосибирской области приехал в столичный регион на обучение. За время своего пребывания в Подмосковье он изнасиловал и убил четырех девушек.

Злоумышленник нападал на потерпевших в темное время суток, причинял им телесные повреждения, насиловал, а затем убивал. Преступления были совершены в Подольске, Пушкино и Химках. В число жертв мужчины вошла иностранная студентка из Перу.

Убийства на протяжении многих лет оставались нераскрытыми, пока летом 2024 года не была установлена их серийность. В связи с этим были проведены дополнительные экспертизы и были установлены биологические образцы ранее судимого жителя Новосибирской области.

В результате 50-летнего мужчину задержали, он во всем сознался и рассказал о деталях убийств. Сейчас проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.