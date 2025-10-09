Девочку, чей отец хладнокровно выбросил ее из окна, прооперировали
Уфимские врачи прооперировали трехлетнюю девочку, отец которой хладнокровно выбросил ее из окна четвертого этажа, сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Башкирии. Сейчас ребенок находится в реанимации.
Отмечается, что операцию ребенку провела бригада нейрохирургов детской городской клинической больницы № 17. Она продлилась два часа.
По информации медиков, у ребенка диагностирован сдавленно-оскольчатый перелом черепа, который она получила при ударе головой об асфальт.
Подозреваемый в совершении чудовищного преступления — 34-летний отец девочки. Он задержан правоохранительными органами.
Установлено, что мужчина ранее состоял на учете у психиатра и, хотя был трезв во время инцидента, мог употреблять запрещенные вещества. Отец девочки не выразил раскаяния в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего.
