Задержан пенсионер-извращенец, потрогавший школьницу под юбкой 1 сентября

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали 65-летнего мужчину, совершившего извращенное нападение на школьницу в торговом центре «Лондон молл». Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел 1 сентября. По предварительной информации, появившейся на День знаний, девочка стала жертвой сексуальных домогательств со стороны неизвестного.

Позже появились подробности: злоумышленник не только попытался залезть под юбку несовершеннолетней, но и оказал сопротивление прибывшим охранникам, угрожая им ножом. После этого ему удалось скрыться с места происшествия, однако полиция оперативно установила личность. Мужчина, как оказалось, проживал в непосредственной близости от торгового центра и, предположительно, мог неоднократно охотиться за девочками.

Версия частично подтверждается другими сведениями о пенсионере. Еще в августе мужчина уже привлекал внимание охраны агрессивным и неадекватным поведением, что в итоге привело к его предыдущему задержанию. Самому извращенцу 65 лет, и что подвигло его на преступление, пока неизвестно.

Канал сообщает, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее сообщалось, что в Петербурге фотограф-извращенец сбежал, сняв девушку под юбкой.