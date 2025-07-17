Молодой извращенец снял ягодицы незнакомки и бросился наутек

В центре Санкт-Петербурга молодой человек устроил настоящую фотоохоту под юбкой случайной прохожей, а затем спешно скрылся, когда его подловили за грязным делом. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на «Mash на Мойке».

Инцидент развернулся в подземном переходе на пересечении оживленных улиц, где молодой парень, воспользовавшись моментом, буквально залез со смартфоном под одежду ничего не подозревавшей девушки. Свидетели отмечают, что наглеца выдавала не только дерзость, но и яркие запоминающиеся шорты.

Когда похотливого фотографа заметили за неприличной съемкой, он спешно скрылся. Камеры наблюдения уже зафиксировали его внешность и характерные приметы, а сама девушка отметила, что намерена обратиться в полицию.

По российским законам, подобные действия подпадают под статью 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Если молодой человек ранее уже совершал подобные действия против граждан, то, вероятно, по указанной статье ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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