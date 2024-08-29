Задержан подозреваемый в краже женской сумки с планшетом и телефоном в Химках

В подмосковных Химках задержали мужчину, который подозревается в краже женской сумки, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Инцидент произошел недалеко от спортивной площадки на улице Пожарского. С соответствующим заявлением в полицию обратилась 45-летняя местная жительница.

Женщина рассказала, что в сумке находились мобильный телефон, наушники и планшет. Сумма ущерба превысила тридцать тысяч рублей.

Подозреваемый был оперативно установлен. Им оказался 56-летний мужчина. Он признался, что похитил сумку, которую женщина забыла на улице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.