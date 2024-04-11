Задержан подозреваемый в нападении на подмосковных полицейских

Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье задержан на территории Тверской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ближайшее время мужчину доставят в следственные органы для дальнейшего разбирательства, уточнила она.

Преступление произошло в минувшее воскресенье. Двое сотрудников подмосковной полиции попали под обстрел, когда пытались поймать наркосбытчика. Злоумышленник сделал в сторону правоохранителей около шести выстрелов.

Один полицейский скончался на месте, его напарника госпитализировали в тяжелом состоянии.