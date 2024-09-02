Задержан подозреваемый в нападении на таксиста в Люберцах
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В Подмосковье задержали мужчину 1994 года рождения, который подозревается в нападении на тридцатилетнего водителя такси, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Инцидент произошел в Люберцах в конце августа. Между таксистом и пассажиром возник конфликт, поскольку последний отказывался оплачивать поездку и набросился на водителя.
Возбуждено уголовное дело. В ближайшее врем фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее в подмосковной Балашихе задержали двоих молодых людей, которые пытались убить таксиста.