Задержан подозреваемый в нападении на таксиста в Люберцах

Безопасность
t.me/gsuskmosobl

Фото: [t.me/gsuskmosobl]

В Подмосковье задержали мужчину 1994 года рождения, который подозревается в нападении на тридцатилетнего водителя такси, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел в Люберцах в конце августа. Между таксистом и пассажиром возник конфликт, поскольку последний отказывался оплачивать поездку и набросился на водителя.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее врем фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее в подмосковной Балашихе задержали двоих молодых людей, которые пытались убить таксиста.

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