Задержан подозреваемый в серии хищений у водителей такси в Подмосковье

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в серии хищений у водителей такси в регионе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ночью злоумышленник в месте с сообщником вызвал таки до города Видное. Как только водитель доехал до места, мужчины начали угрожать ему ножом и требовать перевести деньги на карту и отдать все наличные.

Потерпевший обратился в полицию. Один из злоумышленников был оперативно задержан. Выяснилось, что он причастен к нескольким аналогичным преступлениям, общий ущерб от которых оценивается примерно в миллион рублей.

Возбуждены уголовные дела. Фигуранта заключили под стражу. В настоящее время устанавливается личность соучастника.