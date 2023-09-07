Задержан водитель грузовика, который насмерть сбил велосипедиста в Подольске
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя рефрижератора, который сбил велосипедиста в подмосковном Подольске.
Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник вечером на проспекте Ленина. Водитель большегруза при повороте налево столкнулся с электровелосипедистом, который двигался по встречной полосе на разрешающий сигнал светофора. Велосипедист скончался в машине скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в Дубне водитель за рулем иномарки сбил пожилую женщину на пешеходном переходе.