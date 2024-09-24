Задержан житель Подмосковья, жестоко избивший приятеля в ходе ссоры

В Подмосковье задержали местного жителя 1991 года рождения, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавший сам обратился в полицию. Мужчина 1980 года рождения получил сильные телесные повреждения и был госпитализирован.

Выяснилось, что драка между мужчинами произошла в ходе распития спиртных напитков в одной из квартир в Дмитровском округе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.