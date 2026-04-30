Задержание с криминальным нюансом: в Петербурге бывший полицейский похитил 9 миллионов у фигуранта

В Северной столице разразился скандал с участием теперь уже бывшего стража порядка. Следственные органы инкриминируют экс-сотруднику полиции превышение должностных полномочий, сопровождавшееся откровенным хищением. Информацию об этом 30 апреля распространила пресс-служба Главного следственного управления СК по Петербургу.

Согласно материалам расследования, события развернулись в конце октября 2025 года. Полицейский нагрянул в апарт-отель на Социалистической улице для проведения оперативных действий. Как полагает следствие, в процессе задержания гражданина оперативник вместе с другими участниками группы (предположительно коллегами) несколько раз ударил мужчину по голове.

Когда выяснилось, что при себе у задержанного находится 13 миллионов рублей, у служителя закона, по версии СК, проснулся нездоровый финансовый интерес. Вместо того чтобы зафиксировать всю сумму протоколом, фигурант будто бы отсчитал себе 9 миллионов. История могла бы остаться тайной, но спустя полгода на след вышли сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На сегодняшний день подозреваемый уже лишился погон, был задержан и ожидает в следственном изоляторе решения об избрании меры пресечения. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и роль других участников того самого октябрьского задержания.