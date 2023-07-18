Задержанная ФСБ жительница Углича готовила теракт против гидроэлектростанции

Она собирала информацию об этом объекте по заданию украинских спецслужб.

Стали известны подробности действий женщины, которая была задержана в Ярославской области сотрудниками Федеральной службы безопасности. Координаторы из числа националистов поручили ей снять координаты с места расположения местной ГЭС, чтобы впоследствии взорвать ее. Об этом стало известно из ее переписки со своими кураторами.