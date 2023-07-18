Задержанная ФСБ жительница Углича готовила теракт против гидроэлектростанции
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Она собирала информацию об этом объекте по заданию украинских спецслужб.
Стали известны подробности действий женщины, которая была задержана в Ярославской области сотрудниками Федеральной службы безопасности. Координаторы из числа националистов поручили ей снять координаты с места расположения местной ГЭС, чтобы впоследствии взорвать ее. Об этом стало известно из ее переписки со своими кураторами.
«В твоей области много ГЭС. Взорвем их на фиг, чтобы вывели войска из Бахмута», - привел фрагмент переписки злоумышленницы с украинцами Центр общественных связей ФСБ.