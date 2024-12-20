РИА Новости: задержанные могли сами устроить пожар в якутском изоляторе

Пожар в изоляторе временного содержания в Якутске, по предварительным данным, произошел из-за того, что задержанные, находившиеся там, пытались организовать побег. Об этом пишет РИА Новости.

По информации местных властей, причиной трагедии стало воздействие высокой концентрации угарного газа.

Следственные органы уже начали проверку всех обстоятельств происшествия. Специалистам также предстоит установить детали происшествия.

Очевидцы рассказали: до начала пожара в изоляторе была напряженная атмосфера, и многие подозревали, что задержанные готовили что-то подобное.

Пожарные службы продолжают работу на месте чрезвычайного происшествия (ЧП).

Ранее сообщалось, что в результате инцидента в изоляторе, расположенном на Вилюйском переулке Якутска, погибли пять военнослужащих. Четыре из них получили травмы и ожоги.