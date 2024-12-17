Задержанный полицией мужчина умер в патрульном автомобиле

В Волгоградской области, в городе Камышине, мужчина, задержанный за неадекватное поведение на улице, скончался в патрульном автомобиле. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по регионам.

Согласно информации от ведомства, в субботу полицейские заметили мужчину, который вел себя ненормально и не имел при себе документов. На действия правоохранителей он отреагировал агрессивно.

Во время транспортировки нарушителя в отдел полиции он почувствовал себя плохо в автомобиле. Сотрудники полиции незамедлительно оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой помощи. Однако, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался.

Как уточнили в ведомстве, личность умершего была установлена — это 38-летний местный житель, ранее имевший проблемы с законом за употребление наркотиков. В полиции начали проверку в связи с его смертью.

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