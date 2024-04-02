Российские военные ликвидировали на территории Украины вблизи границы с Белгородской областью предпринимателя Юрия Калмакова, сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на украинские источники.

Черниговский бизнесмен являлся идейным украинским нацистом и спонсировал так называемый «Русский добровольческий корпус»*.

Обстоятельства гибели спонсора боевиков не сообщаются. Военкоры предполагают, что он мог быть уничтожен во время ударов российских войск по базам РДК. Подобным образом был ликвидирован личный друг Кирилла Буданова полковник ГУР Александр Камнев.

Ранее Маргарита Симоньян привела доказательства того, что в РДК действуют украинские военные, а не российские «борцы с режимом», как это подают на Украине. После попыток террористов РДК прорваться на территорию Белгородской области российские военные наносят регулярные удары по базам боевиков на Украине.

* запрещенная в России террористическая организация