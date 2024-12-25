Задержанным за подготовку теракта против главы предприятия ОПК обещали 1 млн руб.

Задержанным по обвинению в подготовке теракта в Подмосковье против главы оборонного предприятия предлагали вознаграждение в 1 млн руб. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

Следствие выяснило, что с ноября по декабрь 2024 года пока не установленные лица пытались организовать убийство одного из руководителей крупного военного конструкторского бюро.

Они использовали мессенджеры в социальных сетях для поиска жителей Пермского края, а также Московской и Свердловской областей, готовых совершить это преступление за денежное вознаграждение, которое не должно было быть меньше 1 млн руб.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из руководителей предприятия ОПК, которое сотрудничает с Минобороны РФ.