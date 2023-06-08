Задержаны диверсанты в Сибири

Диверсанты сообщают, что в одной из соцсетей им попалось объявление о работе. С подозреваемыми вышли на связь неизвестные и предложили им подзаработать. За выполненное задание парням пообещали 8000 рублей. Заказчик выдал все инструкции по совершению поджога, а также предложил несколько мест на выбор.

Задержанные сообщают, что диверсантами не являются и к такой деятельности не имеют отношения. По их словам, поджог подстанции им был выдан, как мухлевание со страховкой.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье "Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения". Двое по решению суда уже взяты под стражу, третьему предписано обязательство о явке. За текущую неделю это уже не первый случай диверсии, ранее был совершен поджог на железной дороге в Санкт-Петербурге.