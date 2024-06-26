Задержаны подозреваемые по делу о гибели людей в результате пожара во Фрязино

Задержали подозреваемых по уголовному делу о смерти нескольких человек в результате возгорания, произошедшего в здании НИИ «Платан» во Фрязино. Об этом рассказали в ГСУ СКР по региону.

Так, задержали заместителя гендиректора ООО «Исприн» и представителя собственника здания. Выяснилось, что загоревшееся здание с 2021 года находилось в ведении указанной компании.

Отмечается, что фигуранты дела сговорились и сдавали помещения в здании в аренду. Злоумышленники получали плату за ЖКУ, однако со своей стороны не следили за состоянием электропроводки и соблюдением требований противопожарной безопасности.

Предполагается, что пожар, унесший жизни шести человек, возник именно из-за неисправности электропроводки. Возгорание возникло на пятом этаже здания и быстро распространилось на несколько этажей. При этом внутри не было систем сигнализации и пожаротушения, а пожарные выходы были заблокированы.