Задержаны подозреваемые в поджоге торфяников в Клину

«Пожар был низовым. В этом случае огонь распространяется по нижним ярусам леса, включая траву, кустарник и молодой подлесок. Этот вид пожара часто начинается из-за человеческого фактора. Например, от брошенного окурка, оставленного костра или не затушенного мангала», — говорится в сообщении.