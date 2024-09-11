Задержаны подозреваемые в поджоге торфяников в Клину
Фото: [пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области]
В Клину произошел торфяной пожар, подозреваемые в поджоге задержаны, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Возгорание обнаружили накануне в четырех километрах от поселка Копылово. На ликвидацию пожара ушло около десяти часов.
«Пожар был низовым. В этом случае огонь распространяется по нижним ярусам леса, включая траву, кустарник и молодой подлесок. Этот вид пожара часто начинается из-за человеческого фактора. Например, от брошенного окурка, оставленного костра или не затушенного мангала», — говорится в сообщении.
В настоящее время по факту поджога ведутся следственные действия.