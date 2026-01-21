Задушивший жену сомелье из Красногорска вел шокирующий блог

Уголовное дело об убийстве жены, совершенном во время БДСМ-практик, получило новые шокирующие подробности. Как сообщили в Telegram-каналах, 42-летний Владимир, работавший сомелье из Красногорска, вел активную и откровенную жизнь в социальных сетях, где публиковал детали своих «извращенных фантазий».

По данным расследования, мужчина практиковал жесткие БДСМ-практики, позиционируя себя исключительно в роли «доминанта», сначала с первой, а затем и со второй супругой. В числе его увлечений были связывание, порка специальными плетками и удушение.

Откровенные фотографии второй жены, Дарьи, с последствиями таких сессий — следами от ударов и порезов — фигурант дела выкладывал в сеть практически ежедневно. Он не скрывал своего увлечения одной из самых опасных практик — «найф-плеем», предполагающей использование острых ножей, и даже называл себя «ножеманом со стажем». При этом, как выяснилось, в своих постах Владимир лицемерно заявлял о негативном отношении к асфиксии, считая риск неоправданным.

Жизнь обвиняемого была тесно связана с соответствующей субкультурой: вместе с первой женой он являлся администратором группы одного из столичных БДСМ-клубов. Это заведение было закрыто правоохранителями по результатам проверки в 2025 году, после чего часть компрометирующего контента из соцсетей была удалена.