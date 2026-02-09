Загадочное исчезновение в монастыре: Наталья Простакова перед пропажей говорила о проклятье

В деле об исчезновении россиянки Натальи Простаковой, пропавшей после службы в монастыре на Валааме, появились тревожные подробности. По данным портала E1.ru , незадолго до исчезновения она писала матери о проклятье и страхах.

Мать пропавшей, Татьяна, рассказала изданию, что ночью накануне исчезновения Наталья спросила ее, не лежит ли на Татьяне проклятье. Также девушка пожаловалась, что не может уснуть уже несколько суток. В ответ мать посоветовала ей пить успокоительное — глицин.

«Она ответила: „Хорошо“. Одно слово. Я писала ей, что хватит мотаться, чтобы ехала домой, мы ее очень ждем. Это сообщение еще прочитано, а потом связь прервалась», — сообщила мать, добавив, что ее дочь уехала в монастырь после расставания с мужчиной.

В последний раз Наталью Простакову видели 2 февраля после утренней службы. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.