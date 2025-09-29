Загнали в угол и скрутили: как развивалась задержание напавшего на техникум в Архангельске

Четыре удара в область носа позволили обезвредить экс-учащегося, совершившего нападение на преподавательский состав Архангельского техникума строительства и экономики. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Согласно сведениям, полученным каналом, один из присутствовавших студентов сыграл ключевую роль в нейтрализации злоумышленника. Он находился в помещении, когда экс-студент нанес удар ножом в спину одному из педагогов.

Студент вместе с товарищем незамедлительно начали преследование нападавшего, прижали его к стене, но тому удалось освободиться. Тем не менее, догнать его удалось. После этого агрессора скрутили и обездвижили.

Как стало известно, утром 29 сентября бывший студент совершил нападение на работников учебного заведения. В результате инцидента пострадали трое сотрудников, двое из которых были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.