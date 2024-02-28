Захарова назвала чудовищным положение украинской армии на фронте

Ситуация для ВСУ постепенно выливается в настоящую катастрофу. Именно этому Макрон был вынужден заговорить об отправке иностранных войск на украинскую территорию. Так считает Мария Захарова, официальный представитель российского министерства иностранных дел.

Она озвучила свою точку зрения в эфире радио «Спутник». По ее утверждению, ситуация для Киева в районе линии фронта постоянно ухудшается. Украинским властям уже перестали помогать вранье с преуменьшением потерь и самовосхваление.

«Положение на фронте для киевского режима чудовищное, катастрофическое. На этом фоне нужно какое-то яркое заявление, которое бы воодушевило людей», - указала дипломат.

Захарова добавила, что речь Макрона о возможности отправки военных из стран НАТО на Украину стала именно таким отвлекающим от проблем заявлением. Она не достигла намеченного эффекта, сработав совсем не так, как задумывалось.

Ранее Мария Захарова пообещала, что Россия не будет отвечать на запросы государств G7 по поводу смерти Навального, поскольку российские вопросы постоянно игнорируются. В частности, это касается отравления Скрипалей, результатов анализов Навального, расследования взрывов «Северных потоков» и так далее.