МИД РФ не ответит на вопросы Запада о Навальном, пока не получит ответы на свои запросы

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет отвечать на вопросы «Большой семерки» о смерти Навального, пока страны G7 не ответят на запросы России. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам Захаровой, Россия хочет получить ответ от Европы на запрос по поводу анализов, взятых у Навального в Германии, а также рассчитывает узнать о ряде других моментов, тщательно скрываемых Западом. Захарова подчеркнула, что государство хочет узнать не только об анализах Навального, но и о «деле Скрипалей» и разбирательстве, касающемся диверсии на «Северных потоках». На последние два запроса Россия не может получить ответы уже много месяцев.

Также представитель МИД заметила, что России интересно, как обстоят дела с соблюдением прав человека в Европе и Америке, что происходит с демократическими правилами в США перед выборами.

При этом Запад требует от России предоставить развернутые объяснения о смерти Навального. Захарова подчеркнула, что это расценивается Россией как вмешательство во внутренние дела страны. Она отметила, что получить ответ «Большая семерка» не сможет, пока сама не даст ответы.