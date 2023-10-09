До сих пор украинские власти открещивались от ударов по атомной электростанции, что позволяло говорить в Организации Объединенных Наций о беспочвенности обвинений РФ.

Россия ранее предоставляла подтверждения украинских атак на атомную электростанцию, но в ООН не принимали эти доказательства. Теперь же глава украинской разведки сам признался в том, что ВСУ как минимум трижды совершали нападения на ядерный объект.

«МИД России неоднократно заявлял о том, что режим Зеленского использует атомную станцию в качестве «грязного ядерного оружия», - заявила Мария Захарова.

Ее слова привели «Известия». Официальный представитель МИД РФ добавила, что правительство Зеленского шантажирует безопасностью ЗАЭС не только своих ближайших соседей, но и всю Европу.