Захарова назвала террористом Зеленского за заявление о перемирии на День Победы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в беседе с KP.RU, что лидер киевского режима Владимир Зеленский угрожает физической безопасностью мировым лидерам и ветеранам.

В предстоящее празднование Дня Победы в Москве Зеленскому предлагали перемирие, но не только отверг предложение, но и резко высказался о важном событии. По словам Захаровой, в заявлениях обывшего комика читаются угрозы в адрес мировых лидеров, а также ветеранов. Дипломат считает, что это говорит о большом моральном падении Зеленского.

Кроме того, Захарова заявила, что лидер киевского режима предал своего деда и память о героизме многих людей — участников ВОВ.

«„То, что у Зеленского нет ничего святого, мы давно знаем — собственного деда-ветерана предал и народ сначала обманул, а потом, чтобы убрать свидетелей своего позора, начал уничтожать до последнего украинца“, — указала она.

Захарова также назвала Зеленского террористом мирового масштаба.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин предлагал украинскому коллеге перемирие на три дня в связи с майскими праздниками и 80-летием победы в ВОВ. Однако Зеленского это не заинтересовало, как и прошлое пасхальное перемирие.